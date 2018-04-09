Президент Ильхам Алиев: Экономика Азербайджана выросла на 2,3% (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В первом квартале 2018 года экономика Азербайджана выросла на 2,3 процента.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2018 года и предстоящим задачам.

"Это очень хороший показатель и является самым высоким показателем темпа роста в мире. Ненефтяной сектор вырос приблизительно на три процента. И это является результатом проводимой политики по диверсификации нашей экономики", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как отметил глава государства, в первом квартале промышленное производство выросло на два процента, а ненефтяная промышленность - приблизительно на 10 процентов.

"И это результат проводимой в последние годы в стране политики индустриализации. Ненефтяная промышленность выросла на 10 процентов, и считаю, что это может считаться рекордным показателем. Сельское хозяйство выросло на 4,2 процента. В структуре этого роста мы видим по большей части рост растениеводства, которое выросло на 50 процентов. И это связано с выращиванием в последние годы традиционных и других технических продуктов. И это очень положительный показатель", - сказал Президент Азербайджана.

Как отметил глава государства, в экономику страны вложены инвестиции на 3,5 миллиарда долларов и большая часть этих средств приходится на зарубежные инвестиции.

«Это показывает, что наша экономика очень привлекательна для зарубежных инвесторов. Наши валютные резервы выросли на 2,2 миллиарда долларов и в настоящее время равны 44,2 миллиарда долларов. Считаю, что увеличившиеся за три месяца на два миллиарда долларов валютные резервы с одной стороны показывают, что мы очень экономно используем наши резервы, с другой стороны - это результат проводимой нами в последние годы успешной нефтяной политики. Потому что в составе этих средств есть 450 миллионов долларов бонусов, которые были предусмотрены контрактом на продление периода эксплуатации месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли»», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что внешнеторговый оборот Азербайджана вырос на 31 процент: «Эта также замечательный показатель. Экспорт вырос на 37 процентов, точнее, ненефтяной экспорт. Общий экспорт вырос на 24 процента, ненефтяной экспорт - на 37 процентов. Это также является наглядным примером нашей политики. Потому что диверсификация экспорта является одним из приоритетов в экономической сфере, что позволит нам заработать больше валюты за счёт ненефтяного экспорта и таким образом, усилить местное производство, создать новые рабочие места и обеспечить более стремительное развитие страны».

Что касается открытия рабочих мест, то как отметил глава государства, в первом квартале было открыто 34 тысячи новых рабочих места, из которых 31 тысяча - постоянные рабочие места.

«Мы уже приближаемся к открытию 1,5 миллиона новых рабочих места. Если мы прибавим показатели первого квартала, то получится, что с 2004 года по сегодняшний день в Азербайджане было открыто приблизительно 1,5 миллиона новых постоянных рабочих места», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что эти экономические показатели очень радуют.

«Также должен добавить, что в первом квартале инфляция составила четыре процента. В начале года я уже делился мнениями на этот счёт и отмечал, что уверен, что инфляция будет на низком уровне и темпы роста доходов населения превысят инфляцию. Так и произошло. Доходы населения выросли приблизительно на 10 процентов, а инфляция - только на четыре процента. Вот они наши социально-экономические показатели, которых мы добились в первом квартале. Считаю, что каждая страна может гордиться этими результатами, в том числе и мы. Это показывает, что мы находимся на верном пути. Перед Азербайджаном нет никаких экономических и финансовых сложностей. Создавая сильную экономику, мы в тоже время предпринимаем шаги для решения социальных вопросов. Если бы у нас не было экономических возможностей, за счёт чего мы смогли бы повысить пенсии, зарплаты, за счёт чего мы могли бы вкладывать большие инвестиции, за счёт чего могли бы реализовывать инфраструктурные проекты?! Экономическая мощь и помимо этого, наша политика, создают всю эту реальность», - сказал глава государства.

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