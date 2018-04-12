Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими стандартами - румынский депутат

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сказал на пресс-конференции в четверг член палаты депутатов парламента Румынии Виктор Понта.

"В ходе наблюдений мы посетили несколько избирательных участков. Голосование прошло в соответствии с европейскими стандартами", - сказал Понта.

В Азербайджане накануне завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

По итогам обработки бюллетеней с 5201 избирательного участка действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах в Азербайджане 86 процентов голосов избирателей.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 19:00 дня голосования, на президентских выборах в республике проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Илькин Шафиев)

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