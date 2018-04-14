The Jerusalem Post: На президентских выборах в Азербайджане была продемонстрирована воля народа

БАКУ /Trend/ - На президентских выборах в Азербайджане была продемонстрирована воля народа.

Об этом говорится в статье известного израильского эксперта в области международных отношений, главы израильской неправительственной организации «Международные проекты для общества» Арье Гута, опубликованной в издании The Jerusalem Post.

«Я впервые участвовал в президентских выборах в Азербайджане в качестве международного наблюдателя. Уверен, что выборы в Азербайджане станут началом и катализатором новых реформ и новых достижений. Президентские выборы 11 апреля прошли в соответствии с требованиями международных норм и правил и на высоком уровне. Я считаю, что на выборах была продемонстрирована воля азербайджанского народа, который знает, кто из кандидатов наиболее подходит на пост главы государства. Президентские выборы в Азербайджане прошли открыто и прозрачно. Наша израильская делегация приехала с визитом в Азербайджан для наблюдения за процессом выборов президента. В делегации были бывшие депутаты израильского Кнессета, экс-министры и бывший глава Совета национальной безопасности Израиля», - отмечает Арье Гут.

По его словам, эти президентские выборы стали еще одним шагом на пути к демократизации Азербайджана в ближайшем будущем.

«Независимая политика Ильхама Алиева, основанная на национальных интересах, является краеугольным камнем внешней политики Азербайджана. Внешнеполитическая стратегия Ильхама Алиева основана на точной дипломатии и сбалансированной внешней политике. Независимая внешняя политика основывается в первую очередь на стремлении наладить равноправные отношения со всеми странами. Азербайджан не связан ни с одним военно-политическим блоком, а сосредоточен на плодотворном сотрудничестве со всеми странами региона", - пишет Гут.

«Азербайджан не терпит языка давления, и сотрудничество с иностранными партнерами основано исключительно на взаимности. Благодаря сбалансированной многовекторной дипломатии Ильхама Алиева Азербайджан сегодня имеет свое влиятельное слово на международной политической авансцене и считается самой важной в географическом смысле и самой сильной в экономическом и оборонном смысле страной в регионе Южного Кавказа. Неоспоримым фактом является то, что внешняя политика Ильхама Алиева очень ясная и предсказуемая», – подчеркивает израильский эксперт.

Автор статьи отмечает, что Азербайджан является самой сильной страной в регионе Южного Кавказа. «Фактически реальность сегодня такова, что ни одна страна в Евразии не имеет более тесных связей с Израилем, чем Азербайджан. За 25-летнюю историю дипломатических отношений между двумя государствами была доказана необходимость и жизнеспособность стратегических отношений между еврейским государством и государством с мусульманским большинством. Наши дружественные государства действительно взаимодействуют как истинные и надежные стратегические партнеры. Фактически азербайджанцы и евреи могут не только сосуществовать, но и быть настоящими друзьями, развивать и укреплять свои отношения», – подчеркивает Арье Гут.

«Как гражданин Израиля, я с гордостью могу сказать, что руководство Азербайджана проявляет большую степень уважения и внимания к своей еврейской общине, которая является неотъемлемой частью современного азербайджанского общества. Построены две синагоги и крупнейший еврейский образовательный центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея Азербайджана, который станет первым такого рода музеем на Южном Кавказе», – пишет Арье Гут.

По мнению израильского эксперта, одним из самых больших вызовов внешней политики Азербайджана является нерешенный конфликт между Арменией и Азербайджаном.

«Более 25 лет Азербайджан и Армения живут в условиях ни войны, ни мира. В 1994 году был установлен режим прекращения огня. С того времени, несмотря на различные усилия международного сообщества, страны не достигли мирного урегулирования. Действительно, сейчас процесс переговоров более активен, более перспективен и уже имеет определенные результаты, но этого недостаточно, чтобы найти решение, которое будет основываться на нормах и принципах международного права и восстановит территориальную целостность Азербайджана. Этот конфликт должен быть решен только на основе международного права и решений международных организаций», – подчеркивает Гут.

Эксперт отмечает, что энергетическая политика, сформированная Гейдаром Алиевым и ныне успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, направлена на поддержание национальных интересов Азербайджана.

«Эта стратегия помогла Азербайджану обеспечить ведущую роль в различных региональных и глобальных проектах. Сегодня Азербайджан является непоколебимым и надежным партнером в области энергетической безопасности и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности европейских стран. Необходимо отметить, что Государство Израиль является одним из основных покупателей азербайджанской нефти на мировом рынке. В свою очередь, Азербайджан нуждается в современных израильских высоких технологиях в сельском хозяйстве, в военной промышленности, телекоммуникациях, и этот список можно продолжить. Значительная часть нефти, потребляемой Израилем (около 65 процентов), импортируется из Азербайджана или через Азербайджан по магистральному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД)», – подчеркивает Арье Гут.

Автор статьи пишет, что Азербайджан также служит стержнем для энергетической диверсификации и безопасности рынков Европы и Запада.

«Азербайджан является не только важным энергетическим и транспортным узлом в регионе, но и крупным производителем нефти и природного газа, поставляющим в Европу альтернативные российским, ОПЕК и иранским энергоресурсы. Азербайджанские трубопроводы, такие как БТД (крупнейший в мире нефтепровод наряду с американским трубопроводом на Аляске), перекачивают нефть Каспийского моря через Грузию к Средиземному морю, доставляя ее в турецкий портовый город Джейхан», – подчеркивает израильский аналитик.

Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу по окончании выборов подчеркнул, что Азербайджанское государство никогда не было таким сильным. «Мы построили сильное государство. Мы должны построить еще более сильный Азербайджан, и я уверен, что построим. Мы прошли достойный путь. Это путь побед, успехов. Уверен, что мы всегда будем идти по пути побед. Вперед, к новым победам!», - процитировал Арье Гут в своей статье слова Президента Ильхама Алиева.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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