Румен Радев: Болгария считает Азербайджан свои приоритетным партнером

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю вашего переизбрания Президентом Азербайджана. Пользуясь этим случаем, приглашаю вас вновь посетить Болгарию. Мы считаем Азербайджан своим приоритетным партнером. Уверен, что ваш визит в Болгарию внесет новый вклад в дальнейшее развитие и углубление традиционно близких и дружественных связей между нашими странами в интересах наших народов. Согласно совместной декларации между Болгарией и Азербайджаном, всестороннее укрепление связей между Софией и Баку создаст возможности для реализации интересов наших государств в сферах энергетической безопасности и транспорта и внесет вклад в укрепление регионального мира и стабильности. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в вашей высокой государственной деятельности, желаю Азербайджану устойчивого развития», - говорится в поздравлении.

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