Президент Ильхам Алиев и члены его семьи побывали на Площади Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи в среду побывали на Площади Государственного флага.

Начальник отряда почетного караула отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал солдат.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В честь Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами был дан орудийный залп.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главой государства.

В заключение была сделана фотография на память.

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