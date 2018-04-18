Президент Ильхам Алиев и члены его семьи побывали на Площади Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи в среду побывали на Площади Государственного флага.
Начальник отряда почетного караула отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал солдат.
Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
В честь Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами был дан орудийный залп.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главой государства.
В заключение была сделана фотография на память.
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