Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане необходимо внедрить самые современные технологии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо внедрить самые современные технологии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду на церемонии инаугурации.

Глава государства подчеркнул, что в течение этих лет уделялось большое внимание новым технологиям.

”Азербайджан вошел в космический клуб, в который входит ограниченное число стран. Теперь у нас есть два спутника и предусматривается запуск на орбиту третьего спутника. Азербайджан и в этой сфере проявляет лидерство. Это показывает, что мы смотрим в будущее и будущее связано с научно-техническим развитием. Именно поэтому мы уделяем внимание и в последующие годы должны уделять еще больше внимания образованию, науке. Потому что успешное развитие каждого государства основывается на технологическом обеспечении. Мы должны внедрить в Азербайджане самые современные технологии. Чтобы добиться этого, у нас должен быть подготовленный кадровый потенциал, в этом направлении и в последующие годы будет проводиться работа”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

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