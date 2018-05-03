Замглавы МИД Украины прибыл в Азербайджан

3 мая 2018 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице Facebook посольства Украины в Азербайджане.

Боднар примет участие в украино-азербайджанских политических консультациях.

«Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества» , - отмечается в сообщении.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в 2017 году составил 810,2 миллиона долларов, из которых примерно 460 миллиона долларов пришлись на импорт украинской продукции.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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