Оглашены сроки встречи глав правительств государств-членов ГУАМ

3 мая 2018 15:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередная встреча глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ состоится в июне.

Об этом говорится в интервью генерального секретаря ГУАМ Алтая Эфендиева, опубликованном украинским информагентством «Главком».

«В прошлом году в Киеве нам удалось провести встречу премьеров. В июне текущего года премьеры государств-членов ГУАМ встретятся в Кишиневе», - сказал он.

Эфендиев также добавил, что есть предпосылки для саммита глав государств и правительств во время председательства Украины в 2019 году.

«Есть востребованность в интенсификации диалога», - отметил он.

Формат ГУАМ был создан постсоветскими странами в 1997 году в ходе саммита глав государств Европейского союза в Страсбурге. В 1999 году к этому формату присоединился Узбекистан, но покинул его через четыре года. В 2006 году на первом саммите этого формата в Киеве было принято решение об объявлении ГУАМ международной организацией с новым названием - Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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