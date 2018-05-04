Президент Ильхам Алиев: Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства власти и народа (версия 5)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал образцовой страной в мировом масштабе с точки зрения развития, стабильности, единства власти и народа.

Об этом Президент Ильхам Алиев сказал в пятницу на встрече с представителями общественности Хызынского района, принимая участие в церемонии по случаю завершения проекта «Реконструкция систем водоснабжения и создание канализационной сети в городе Хызы и поселке Алтыагадж».

Глава государства отметил, что сегодня в Хызынском районе очень знаменательный день.

«Мы отмечаем подачу питьевой воды в город Хызы. Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным событием. В то же время решена и проблема воды в поселке Алтыагадж. Это очень хороший проект. Эти проекты еще раз показывают, что наша социальная политика дает прекрасные результаты, и социально направленные шаги будут продолжаться и в дальнейшем", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что людей всегда беспокоила проблема питьевой воды в городе Хызы.

"Но теперь данный вопрос нашел свое решение. Завершением проекта по питьевой воде в Хызы мы, можно сказать, решаем проблему питьевой воды всех городов северной зоны. В предыдущий период мы отмечали открытие проекта по питьевой воде в городах Гусар. Губа, Шабран, Сиязань, сегодня же мы отмечаем открытие проекта питьевой воды в городе Хачмаз. То есть, проблемы в связи с питьевой водой в городах северной зоны нашли свое решение. По случаю этого прекрасного события я еще раз хочу вас поздравить. Хочу сказать, что в целом в нашей стране успешно реализуются социальные проекты. Нет никаких задержек в каком-либо социальном проекте. Даже в не столь простые предыдущие кризисные годы в полном масштабе были выполнены социальные проекты, в том числе в Хызы. Во время прошлого моего приезда здесь открылась центральная районная больница, которая является прекрасным современным зданием. В районе было построено около 10 школ, реализуются другие инфраструктурные проекты, газификация в Хызы достигла более 90 процентов. Можно сказать, что уже все населенные пункты обеспечены газом. Уверен, что в будущем газификация в Хызы достигнет 100 процентов. Нет никаких проблем с обеспечением электроэнергией. Наоборот, теперь Хызынский район будет обеспечивать нашу общую энергетическую систему электроэнергией в большом объеме. Уже начала свою работу ветряная электростанция "Ени Яшма", это можно увидеть, если идти по дороге. Закладываются сельские дороги. Сегодня мы отметим открытие одной из дорог. Как мне сообщили, 50 процентов сельских дорог реконструировано или капитально отремонтировано", - сказал глава государства.

Одним словом, сказал Президент Ильхам Алиев, в Хызынском районе успешно идет социально-экономическое развитие.

"Надеюсь, что в предстоящие годы сельское хозяйство будет ускоренно развиваться. Потому что в результате строительства водохранилища "Тахтакерпю" и Самур-Абшеронской оросительной системы в этом регионе в общей сложности будут обеспечены водой земельные участки в 30 тысяч гектаров. Из них 12 тысяч гектаров приходится на долю Хызынского района - девять тысяч гектаров составят новые орошаемые участки, три тысячи гектаров приходится на участки, которые недостаточно поливались водой. Конечно, мы ждем, чтобы в Хызынском районе ускоренно развивалось сельское хозяйство. Когда я ехал по дороге, то увидел, что также строятся современные системы орошения, участки орошаются новой системой орошения Pivot. Таким образом, будет повышена как производительность, так и созданы новые рабочие места в результате привлечения в оборот новых участков. Поэтому дальнейшее развитие Хызынского района мне видится очень позитивным, я смотрю на это с большим оптимизмом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что проведены все необходимые работы по развитию района, и отметил наличие в районе линий электропередачи, газовых линий, теперь есть питьевая вода и больница.

"Как вы знаете, уже несколько лет, как в нашей стране проводится кампания по массовому обследованию, ежегодно более пяти миллионов человек проходят обследование за счет государства, и это возможно осуществить в таких прекрасных больницах", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что очень позитивным является общее социально-экономическое развитие страны.

"Показатели за три месяца нас очень радуют. Через нескольких дней будут подведены итоги четырех месяцев. Уверен, что мы не только сохраним динамику, но и увеличим ее. Успешно выполняются все задачи, стоящие перед страной. Что касается решения социальных вопросов, то до сегодняшнего дня было осуществлено множество проектов социальной направленности . Реализация этих проектов будет продолжена, в то же время во всей социальной сфере должна быть создана полная прозрачность. Это требование нового периода. В предыдущие периоды я также ставил эту задачу, и сегодня я еще раз даю очень серьезное поручение, чтобы была обеспечена максимальная прозрачность в социальной сфере. Уверен, что это будет выполнено, и должна быть полностью установлена социальная справедливость", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанское государство, сказал Президент Ильхам Алиев, построено на сильных основах.

"Мы развиваем нашу экономику на основе принципов рыночной экономики. Но наряду с этим мы также уделяем очень большое внимание решению социальных вопросов. В результате этого наша страна успешно развивается. В результате в стране царят стабильность, спокойствие, изо дня в день усиливается единство народа и власти. Сегодня Азербайджан в мировом масштабе стал образцовой страной с точки зрения развития, стабильности, единства народа и власти. Наблюдая сейчас за происходящими в мире, регионе, в соседних странах событиями, мы еще раз видим, что нарушения в социальной сфере, отсутствие внимания к данной сфере и массовый характер нежелательных явлений приводят к большим трудностям, проблемам, столкновениям. Наша политика всегда была однозначной: сильное государство, сильная экономика и социальное благосостояние. Единство этих принципов включает Азербайджан в список избранных стран в мире. В результате мы успешно развиваемся", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что сегодня общественно-политические процессы в Азербайджане идут в позитивном направлении, полностью обеспечивается экономическое развитие и реализуется множество социальных проектов.

"Задача очень простая, ее мы постановили несколько лет тому назад: чтобы не осталось ни одной проблемы, беспокоящей людей. Это проекты, связанные со строительством школ, больниц, социальных объектов, улучшением материальное положения людей, и инфраструктурные проекты. В каждом месте, каждом районе и каждом селе уделяется особое внимание данным вопросам. Полученные результаты и прекрасные показатели этого года дают полное основание говорить, что мы будем идти по этому верному пути и вопросы, нерешенные до сегодняшнего дня, найдут свое решение в ближайшем будущем. Еще раз сердечно поздравляю вас по случаю этого прекрасного события", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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