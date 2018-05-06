В ОИС приняли резолюцию относительно разрушения Арменией культурного и религиозного наследия Азербайджана

6 мая 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Организации исламского сотрудничества (ОИС) приняли резолюцию относительно агрессии Армении против Азербайджана и разрушении религиозного и культурного наследия на оккупированных азербайджанских территориях. Об этом Trend в воскресенье сообщили в МИД Азербайджана.

Резолюция была принята в рамках 45-й сессии Совета министров иностранных дел стран-членов ОИС в Дакке (Бангладеш).

Азербайджан на мероприятии был представлен министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. В своем выступлении на сессии глава МИД довел до сведения присутствующих позицию Азербайджана касательно ряда фундаментальных вопросов.

В 18-ом пункте принятой Даккинской декларации затрагивается необходимость разрешения конфликтов и кризисов в странах-членах ОИС на основе норм международного права, закрепленных в уставах ООН И ОИС, а также необходимость устранения их негативных и деструктивных воздействий.

В резолюции под названием «Агрессия Республики Армения против Азербайжданской Республики» требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и выражается обеспокоенность тем, что Армения до сих пор не выполняет требования, отраженные в резолюциях.

Также все страны призываются к недопущению снабжения вооружением, боеприпасами Армении, в том числе использованию территории стран для перевозки данного вооружения.

В резолюции осуждается разрушение археологических, культурных и религиозных памятников на оккупированных азербайджанских территориях, а также акты вандализма.

Отмечается, что организация призывает к скорейшему разрешению конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности Азербайджана и в рамках признанных на международном уровне границ.

В резолюции под названием «Солидарность с жертвами геноцида в Ходжалы 1992 года» решительно осуждаются массовые зверства, учиненные против азербайджанского гражданского населения и военных лиц. Также страны призываются приложить необходимые усилия для признания данных зверств и престпулений против человечества как на местном, так и на международном уровне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Эльмар Мамедъяров: Резолюции ООН и ОИС должны стать главным мессиджем для мусульманских стран, желающих развивать отношения с Арменией (ФОТО)
Политика 5 мая 17:50
Россия и впредь будет содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта – МИД (ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 4 мая 15:16
Успехи в сотрудничестве США с Азербайджаном обещают новые перспективы - конгрессмен
Политика 3 мая 19:48
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 87 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 29 апреля 09:36
Многовекторные двусторонние отношения между Азербайджаном и Малайзией заслуживают одобрения - министр
Политика 27 апреля 17:43
Главы МИД Азербайджана и России обсудили урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Политика 27 апреля 14:24
Лавров и Налбандян обсудили ситуацию на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Россия 26 апреля 16:55
Нагорно-карабахский конфликт создает угрозу региональной безопасности – азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 25 апреля 20:15
Отставка Саргсяна - самое позитивное событие в недавней истории Армении - Питер Тейс
Политика 25 апреля 11:46
Роб Собхани: Отставка Саргсяна окажет положительное влияние на урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 10:45
ООН призывает стороны нагорно-карабахского конфликта активизировать усилия по мирному урегулированию
Нагорно-карабахский конфликт 24 апреля 10:16
Армения - единственный член Совета Европы, оккупирующий территории другого государства – азербайджанский депутат
Нагорно-карабахский конфликт 23 апреля 19:05
Уход от власти в Армении «карабахского клана» дает Азербайджану серьёзный шанс в разрешении карабахского конфликта - доверенное лицо президента РФ
Армения 23 апреля 18:50
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 97 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 22 апреля 09:26
Серж Саргсян: Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован лишь путем переговоров и компромиссов
Армения 20 апреля 00:49
В Баку завершила свою работу IV сессия министров молодежи и спорта стран ОИС
Общество 19 апреля 15:36
В Баку проходит конференция министров молодежи и спорта стран ОИС (ФОТО)
Политика 18 апреля 17:08