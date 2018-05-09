Президент Ильхам Алиев принял главу компании DP World (версия 2)

9 мая 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял президента компании DP World Султана Ахмеда бин Сулаима.

Султан Ахмед бин Сулаим передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия вице-президента ОАЭ, премьер-министра и правителя Дубая Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.

Выразив удовлетворение в связи с участием в ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, проводимой в Баку, Султан Ахмед бин Сулаим подчеркнул высокий уровень организации этого мероприятия и то, что оно вносит важный вклад в дело международного сотрудничества.

Он сказал, что во время каждого визита в Азербайджан становится свидетелем процессов большого развития в стране, наблюдает стремительный рост иностранных туристов в Баку.

Президент Ильхам Алиев отметил значимость проведения в Баку ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней и оценил это как показатель повышения роли страны в международных транспортных перевозках. Глава государства сказал, что в последние годы Азербайджан достиг больших успехов в сфере транспортной инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев заявил, что, как и в других сферах, в стране предпринимаются последовательные шаги в сфере развития туризма, добавил, что постоянно растет число туристов, приезжающих в Азербайджан из различных стран, в том числе из ОАЭ.

Глава государства выразил признательность за приветствия вице-президента ОАЭ, премьер-министра и правителя Дубаи Шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, попросил передать свои приветствия Шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и ОАЭ, наличие хорошего потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества.

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Azernews Newspaper
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