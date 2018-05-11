Фуад Алескеров: В ближайшее время азербайджанский флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди (версия 2)

11 мая 2018 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия сегодня полностью обеспечена современным вооружением, и под руководством Верховного главнокомандующего способна выполнить самое сложное задание. Азербайджанская армия обладает высокой боеготовностью. Об этом помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров сказал, выступая в пятницу на презентации проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По словам помощника Президента, одним из успехов, достигнутых Азербайджаном, является создание сильной армии. «Армия страны продемонстрировала свою силу в апрельских боях 2016 года, подняв азербайджанский флаг на освобожденных землях. Уверены, что в ближайшее время триколор Азербайджана будет развеваться в освобожденных от оккупации Шуше, Ханкенди», - сказал он.

Алескеров отметил, что азербайджанский народ вернул флаг Азербайджанской Демократической Республики (АДР) через 70 лет. «Этот флаг - флаг сильного азербайджанского государства, ставшего ведущим в регионе. Этими успехами азербайджанский народ обязан общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. За годы руководства Гейдара Алиева Азербайджан стал самой сильной страной на пространстве СНГ, успешно было проведено государственное строительство, для поставки азербайджанской нефти на мировые рынки был подписан контракт с ведущими нефтяными компаниями мира», - сказал он

Алескеров также добавил, что благодаря политике, проводимой в Азербайджане, в стране царит общественно-политическая стабильность.

Отметим, что сегодня в Баку прошла презентация проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров, министр культуры Абульфас Гараев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

По окончании официальной части был представлен клип на стихотворение видного поэта, драматурга Джафара Джаббарлы "Sevdiyim".

Композитор и исполнитель произведения - заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, режиссер - Ульвия Кенуль.

Затем в исполнении Тунзали Агаевой прозвучали патриотические песни.

Отметим, что проект "Sevdiyim" реализуется при совместной организации Службы "ASAN", "Волонтеров ASAN ", ASAN Radio. В рамках проекта запланировано проведение различных мероприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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