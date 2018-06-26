Азербайджанская армия в любое время готова освободить оккупированные земли - депутат

БАКУ /Trend/ - Благодаря комплексным мерам, проводимым в последние годы под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, азербайджанская армия превратилась в сильнейшую армию на Кавказе, по своему военному потенциалу занимает 50-е место среди стран мира.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

По его словам, блестящая победа в апрельских боях 2016 года, успешно завершенная операция, которая имела стратегическое значение, проведенная в приграничной с Арменией зоне Шарурского района Нахчыванской АР, дают основание говорить, что азербайджанская армия в любое время готова освободить оккупированные территории.

Депутат напомнил, что после прихода к власти в 1969 году выдающегося сына азербайджанского народа, гениальной личности Гейдара Алиева он 20 июня 1971 года создал специализированную военную школу имени Дж.Нахчыванского. Военный лицей имени Дж. Нахчыванского сыграл исключительную роль в подготовке национальных офицерских кадров, и окончившие в то время высшие военные школы сыграли исключительную роль в формировании национальной армии. Выпускники этих школ проявили героизм в первой Карабахской войне», - сказал депутат.

Алиев напомнил, что после восстановления независимости Азербайджана одним из важных вопросов стало создание национальной армии.

«Строительство армии началось после повторного возвращения к власти в 1993 году общенационального лидера Гейдара Алиева. С этого момента Вооруженные силы перешли под полный контроль государства. Согласно распоряжению Гейдара Алиева от 22 мая 1998 года, 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил, и каждый год этот день отмечается как официальный государственный праздник», - сказал Алиев.

Отметим, что 26 июня в Азербайджане отмечается День Вооруженных сил. И сегодня в Баку на площади Азадлыг прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

Военный парад принял Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

В параде участвовали около 4000 военнослужащих министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, Службы государственной безопасности, Государственной пограничной службы и Особой службы государственной охраны, а также парадного состава Вооруженных сил Турции.

На торжественной церемонии демонстрировалось более 240 единиц военной техники, более 70-ти летательных аппаратов, в том числе принятые недавно на вооружение самые новые и современные виды вооружения и техники – бронетехника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, а также военные корабли и катера.

В параде участвовали около 100 представителей Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Беларусь, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов, Грузии, Исламской Республики Иран, Израиля, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Российской Федерации, Саудовской Аравии и Украины.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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