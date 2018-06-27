Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к стране (версия 3)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял главного официального представителя Бюро по вопросам Южной и Центральной Азии Государственного департамента США Элис Уэллс.

Элис Уэллс выразила признательность в связи с организацией Азербайджаном заседания Международной контактной группы по Афганистану и отметила большое значение этого мероприятия.

Глава государства отметил, что рад участию Элис Уэллс в данном мероприятии.

Элис Уэллс выразила удовлетворение в связи с визитом в Азербайджан спустя некоторое время после таких исторических мероприятий, как недавно отмеченные 100-летие создания Азербайджанской Демократической Республики и официальное открытие проекта «Шах Дениз-2». Напомнив о том, что Президент США Дональд Трамп направил Президенту Азербайджанской Республики поздравительные послания в связи с этими важными событиями, она передала свои поздравления.

Глава государства выразил признательность за послания, направленные Президентом США Дональдом Трампом в связи с этими двумя важными событиями, и выраженные в них добрые слова, связанные с нашей страной и двусторонними отношениями, сказал, что это еще раз демонстрирует стратегическое значение наших связей, и отметил, что азербайджанская сторона высоко оценивает отношение Президента США к нашей стране. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что поддержка правительством США реализации осуществляемых Азербайджаном гигантских энергетических проектов очень важна, и отметил, что Азербайджан всегда ощущал эту поддержку в реализации различных энергетических проектов, в том числе имеющего большое значение проекта «Южный газовый коридор».

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан оказывает правительству Афганистана поддержку напрямую и в рамках международных усилий, а также вносит вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане, число азербайджанских военнослужащих в этой миссии увеличено. Азербайджан готов и дальше увеличивать число своих военнослужащих. Далее Президент Ильхам Алиев отметил, что особенно после запуска железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан обеспечивает Афганистану логистическую поддержку, которая имеет большое значение. Президент Ильхам Алиев сказал, что все это высоко оценивается правительством Афганистана.

Президент Азербайджана отметил, что заседание Международной контактной группы по Афганистану еще раз подтвердит это и внесет большой вклад в стабилизацию положения в Афганистане.

Элис Уэллс сказала, что встреча с Президентом Азербайджана является хорошей возможностью для проведения обмена мнениями по вопросам вокруг Афганистана. Она подчеркнула, что США высоко оценивают постоянную поддержку, оказываемую Азербайджаном Афганистану и народу этой страны, а также увеличение числа азербайджанских военнослужащих в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие азербайджано-американских двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, выражена уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

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