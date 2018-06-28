Михаил Райф: Азербайджан и Израиль сотрудничают практически во всех сферах

28 июня 2018 23:13 (UTC+04:00)

Председатель фракции Ликуд в городском муниципалитете, член муниципального совета Ришон-ле-Циона, Михаил Райф позитивно оценивает роль горско-еврейской общины в жизни города и перспективы развития сотрудничества Израиля и Азербайджана, сообщает Stmegi.

«В Ришон-ле-Ционе проживает несколько сот евреев-выходцев из Закавказья. Пожилые люди активны в общественно-политической жизни города», - сказал Михаил Райф.

По его словам, израильская молодежь помнит язык и традиции своих родителей и тоже активно участвует в общественной жизни города.

«Евреи-выходцы из Закавказья, насколько я знаю, тесно поддерживают связи с Азербайджаном, Дагестаном. Что касается меня, я сам родился в Сибири, городе Новокузнецке, окончил среднюю школу с отличием в Украине. В Баку был около 40 лет назад, в студенческие годы, в составе спортивной делегации. С удовольствием готов посетить Азербайджан, много слышал об этой красивой стране, о ее чудесной архитектуре», - отметил Райф.

Член ришонского муниципального совета отметил необходимость подписания договора городов-побратимов между Ришон-ле-Цион и азербайджанским городом: «У Ришон-ле-Циона 13 городов-побратимов, в том числе, 3 - на территории бывшего Советского Союза (Адмиралтейский район С.Петербурга, Харьков и Витебск). Насколько я знаю, Шемаха и Тират-Кармель, Мингячевир и Афула являются городами-побратимами. Я думаю, что пришло время поговорить о городе-побратиме в Азербайджане».

Касаясь азербайджано-израильских отношений, Райф отметил, что Баку и Иерусалим построили многосторонние и стратегические отношения в сфере обороны и энергетики.

«Отношения двух стран развиваются по нарастающей линии. Азербайджан и Израиль сотрудничают практически во всех сферах, в политических, экономических, военных, культурных областях. В мае в Израиле прошло первое заседание азербайджано-израильской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его итогам стороны определили направления взаимодействия. Это заседание дало толчок к дальнейшему развитию двусторонних отношений»,- подчеркнул он.

Михаил Райф также добавил, что евреи в Азербайджане проживают более 2 тысяч лет.

«В Азербайджане создана благоприятная атмосфера для всех народов, имеются необходимые условия для свободного и мирного сосуществования представителей различных национальностей. Сегодня Азербайджан признан во всем мире как образцовая толерантная и мультикультурная страна»,- заявил собеседник.

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