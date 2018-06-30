Партия "Ени Азербаджан" проявит активность в последующих выборах - Али Ахмедов (ФОТО)

30 июня 2018 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия «Ени Азербайджан» достаточно окрепла, стала крупной влиятельной политической организацией.

Об этом в субботу, на общереспубликанской конференции председателей районных и городских организаций партии «Ени Азербайджан» (YAP), сказал вице-премьер, заместитель председателя партии YAP - исполнительный секретарь Али Ахмедов.

Али Ахмедов сказал, что целью заседания является собрать вместе председателей районных организаций после президентских выборов и обсудить результаты выборов.

«Выражаем благодарность районным и городским организациям за их активную деятельность в выборах. Ильхам Алиев высоко оценил эту активность и поручил отдельно передать вам его благодарность», - добавил вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что глава государства выразил удовлетворенность в связи с организацией избирательной кампании на самом высоком уровне.

«Действительно, предвыборная кампания в нашей стране прошла при высокой активности населения. Люди проголосовали за продолжение политики великого лидера. Наша страна в последующие годы достигнет еще большего развития, и ее силы еще более увеличатся», - добавил Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что этот год для Азербайджана является очень важным годом. «В Азербайджане отметили 100-летие АДР, а по прошествии нескольких дней состоялся военный парад», - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов сказал, что Азербайджан развивается по восходящей линии.

По словам Ахмедова, для продолжения этого развития в последующие семь лет азербайджанский народ проголосовал за Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Мы прошли большой этап. В 2020 году состоятся выборы в муниципалитет и парламентские выборы. Впереди нас ждут две избирательные кампании, где партия продемонстрирует свою активность», - добавил Али Ахмедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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