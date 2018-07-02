Али Ахмедов: К 2030 г. азербайджанское общество станет более социально направленным (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - К 2030 году азербайджанское общество станет более социально направленным.

Об этом вице-премьер, зампред – исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов сказал, выступая в понедельник на конференции по национализации и приоритизации Целей устойчивого развития.

По его словам, присоединившись к международной программе по устойчивому развитию, Азербайджан стал прилагать усилия в этом направлении.

«Азербайджан выполняет взятые на себя обязательства. До настоящего времени в стране осуществлено много мер, связанных с донесением до общества Целей устойчивого развития. В настоящее время проводится работа по определению и национализации путей развития Целей устойчивого развития», - сказал Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что к 2030 году мир достигнет еще большего развития.

«Это относится и к Азербайджану. Хотелось бы, чтобы в Азербайджане было создано более социально направленное общество. Для этого азербайджанское правительство прилагает все усилия, оказывает поддержку нашим усилиям также и ООН», - сказал вице-премьер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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