Президент Ильхам Алиев: Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Франции в урегулировании нагорно-карабахского конфликта

13 июля 2018 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона.

«От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Франции. Азербайджано-французские связи имеют богатые традиции. Мы придаем большое значение сохранению этих традиций, дальнейшему укреплению дружественных отношений, продолжительному и всестороннему развитию сотрудничества. Наши политические, экономические, культурные связи характеризуются динамичным развитием и широким охватом. Особое удовлетворение вызывает наша совместная работа во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В то же время мы возлагаем большие надежды на усилия Франции, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и на ваши личные усилия, господин Президент, в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой, с которой мы столкнулись. Мы с нетерпением ждем справедливого решения конфликта мирным путем в рамках территориальной целостности нашей страны согласно нормам международного права, прекращения оккупации Арменией наших земель.

В этот знаменательный день еще раз передаю вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному французскому народу - вечного мира и процветания», - говорится в поздравлении главы государства.

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