Президент Ильхам Алиев: Азербайджан модернизирует, усиливает свой промышленный потенциал

18 июля 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан модернизирует, усиливает свой промышленный потенциал.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в среду на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

Президент Азербайджана сказал, что экспортный потенциал Азербайджана значительно возрастет в результате сдачи в эксплуатацию полипропиленового завода и в конце года - полиэтиленового завода.

«На обоих заводах ежегодно будет производиться 300 тысяч тонн продукции, и 70 процентов продукции будет экспортироваться на зарубежные рынки. Таким образом, Азербайджан полностью устранит зависимость от импорта и в стране будет создан большой объем ненефтяного экспорта», - заявил глава государства.

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