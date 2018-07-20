Али Ахмедов: Азербайджан укрепляется, и те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации, но не могут ничего добиться

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) придает большое значение работе прессы. Об этом в пятницу сказал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

«Одним из достижений Азербайджана стало то, что здесь на государственном уровне уделяется большое внимание прессе. В Азербайджане сформировалась сильная пресса. Социальные медиа сегодня ставят перед прессой серьезные вызовы. Сегодня каждый посредством социальных сетей стал частью прессы, каждый распространяет информацию в соцсетях. Все это ставит перед прессой серьезные вызовы», - отметил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, Азербайджан стремительно развивается, это проявляется и в сфере свободы печати. Азербайджан реализует крупные проекты, превращается в глобальный транзитный центр, что повышает авторитет страны на международной арене, укрепляет ее позицию. Необходимо признать, что наше будущее будет еще светлее. Те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации в стране, но ничего добиться не могут, потому что для этого нет базы. Политика, проводимая в Азербайджане Ильхамом Алиевым, поддерживается народом, между народом и властью существует прочное единство», - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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