Али Ахмедов: Азербайджан укрепляется, и те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации, но не могут ничего добиться

20 июля 2018 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) придает большое значение работе прессы. Об этом в пятницу сказал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

«Одним из достижений Азербайджана стало то, что здесь на государственном уровне уделяется большое внимание прессе. В Азербайджане сформировалась сильная пресса. Социальные медиа сегодня ставят перед прессой серьезные вызовы. Сегодня каждый посредством социальных сетей стал частью прессы, каждый распространяет информацию в соцсетях. Все это ставит перед прессой серьезные вызовы», - отметил Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, Азербайджан стремительно развивается, это проявляется и в сфере свободы печати. Азербайджан реализует крупные проекты, превращается в глобальный транзитный центр, что повышает авторитет страны на международной арене, укрепляет ее позицию. Необходимо признать, что наше будущее будет еще светлее. Те, кто завидуют этому, пытаются совершать провокации в стране, но ничего добиться не могут, потому что для этого нет базы. Политика, проводимая в Азербайджане Ильхамом Алиевым, поддерживается народом, между народом и властью существует прочное единство», - отметил Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Бакинском бульваре состоялось открытие стендов посвященных Целям устойчивого развития (ФОТО)
Политика 12 июля 12:22
Али Ахмедов: Мишень пытающихся нарушить стабильность - весь азербайджанский народ (Эксклюзив)
Политика 11 июля 16:28
Необходимо вести активную работу по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева - вице-премьер (ФОТО)
Политика 3 июля 15:23
Али Ахмедов: К 2030 г. азербайджанское общество станет более социально направленным (ФОТО)
Политика 2 июля 15:34
Партия "Ени Азербаджан" проявит активность в последующих выборах - Али Ахмедов (ФОТО)
Политика 30 июня 14:18
В Баку пройдет Форум по устойчивому развитию
Политика 28 июня 20:00
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом французской компании SADE
Политика 13:22
В июне в Турции зарегистрировано около 40 тысяч ДТП
Турция 13:16
Bakcell поддержала проведение летней школы «Автобус Знаний - 2018» (ФОТО)
ИКТ 13:14
В июне в Турции было трудоустроено свыше 95 тысяч граждан
Бизнес 13:08
Пакистанский дипломат завершает свою миссию в Туркменистане
Туркменистан 13:06
Carlsberg Azerbaijan: - Размер акциза диктует розничные цены
Бизнес 13:01
Юсуф Мамедалиев: Азербайджанское государство опирается на молодежь, совместно работая для достижения поставленных целей
Политика 12:52
Китай может рассмотреть возможность расширения поставок зерна из России
Китай 12:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с участниками заседания Совета глав МВД стран СНГ (ФОТО)
Политика 12:43