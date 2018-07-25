В Азербайджане в суды направлены 115 уголовных дел против 184 обвиняемых в коррупции лиц - генпрокуратура

25 июля 2018 12:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2018 года после завершения следствия в Главном управлении по борьбе с коррупцией в суды были направлены 115 уголовных дел, возбужденных в отношении 184 обвиняемых в коррупции лиц.

Об этом заместитель Генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Кямран Алиев сказал в среду на пресс-конференции, посвященной деятельности за первое полугодие 2018 года в сфере борьбы с коррупцией.

Алиев отметил, что 42 уголовных дела, возбужденных в отношении 79 лиц, были связаны с присвоением и растратой денежных средств, 30 уголовных дел в отношении 50 лиц - с мошенничеством с использованием служебного положения, 12 уголовных дел в отношении 14 лиц - со злоупотреблением служебными полномочиями, девять уголовных дел в отношении девяти лиц - с активным взяточничеством и подстрекательством к взяточничеству, два уголовных дела, возбужденных в отношении двух лиц, были связаны с пассивным взяточничеством, остальные – с другими коррупционными преступлениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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