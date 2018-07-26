Азербайджан 25 лет ведет переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, что уже является самым большим компромиссом - депутат

БАКУ /Trend/ - Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное им в интервью радиостанции “Эхо Москвы” о том, что Азербайджан может пойти на компромисс в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, является полностью абсурдным и нелогичным.

Об этом в четверг сказал Trend депутат парламента Азербайджана Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что Нагорный Карабах является международно признанной территорией Азербайджана.

“Нагорный Карабах и семь прилегающих районов более 25 лет находятся под оккупацией Армении. Резолюции Совета безопасности ООН требуют безусловного вывода армянских ВС с оккупированных азербайджанских земель. Другие организации также приняли решения и резолюции об оккупации Арменией азербайджанских земель. Однако до сих пор ни одна из этих резолюций не выполнена. Азербайджан имеет достаточно сильную армию, чтобы военным путем вернуть свои земли, но несмотря на это более 25 лет ведет переговоры с Арменией. Разве это не является самым большим компромиссом для Армении? На какой еще компромисс может пойти Азербайджан?”, - сказал депутат.

По его словам, бредовые заявления Пашиняна являются нелогичными.

“Азербайджан не может пойти ни на какой другой компромисс и не отдаст врагу ни кусочка земли. Конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Если Армения действительно желает решения конфликта, то в первую очередь должна выполнить резолюции ООН и покинуть азербайджанские земли”, - сказал Гусейнов.

Что касается мнения Пашиняна о том, что Россия не допустит войны, то, по мнению депутата, эти мысли также нелогичны.

“Во-первых, Армения признает свою слабость. Во-вторых, Пашинян показывает, что не в состоянии вести независимую политику. У Армении единственный выход - уйти с оккупированных азербайджанских земель”, - сказал депутат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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