Чехия назвала имя нового посла в Азербайджане

31 июля 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Действующий посол Чешской Республики в Беларуси Милан Экерт будет назначен послом страны в Азербайджане, сообщает во вторник национальное информационное агентство Чехии СКТ со ссылкой на МИД страны.

Как сообщили CTK в МИД, Чешская Республика назначит новых послов в Австралии, Азербайджане и Словении.

«Посол в Беларуси Милан Экерт будет назначен послом в Азербайджане. Бывший посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька сменил Владимира Ремека в Москве в начале этого года», - говорится в сообщении.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Чешской Республикой были установлены 29 января 1993 года.

Азербайджан открыл посольство в Чешской Республике 15 августа 2007 года. Посольство Чешской Республики в Азербайджане было открыто 1 декабря 2009 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Еврокомиссия увеличит финансирование TANAP
Энергетика 14:17
Роб Собхани: Поддержка Трампом проекта TAP еще раз демонстрирует надежность Азербайджана в экспорте энергоресурсов
Энергетика 12:52
Питер Тейс: Обсуждения по проекту TAP в Вашингтоне показывают особое внимание Трампа к Баку
Энергетика 12:12
Трамп надеется, что Италия сможет завершить строительство TAP
Энергетика 10:28
Премьер: TAP является стратегическим проектом для энергоснабжения Италии
Энергетика 10:21
Изменен график движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 10:05
Лента новостей
Прикаспийский аэропорт Туркменбаши увеличивает число сервисных соглашений с иностранными компаниями
Бизнес 14:41
В Беларуси планируется внести изменения в закон о туризме
Беларусь 14:23
Бакметрополитен о стоимости пассажироперевозок
Экономика 14:23
Еврокомиссия увеличит финансирование TANAP
Энергетика 14:17
В Азербайджане арестованы руководители компаний, использовавшие банковские кредиты не по назначению
Общество 14:10
Азербайджанский AccessBank планирует удвоить капитал
Бизнес 13:59
Роухани: Иран не откажется от экспорта нефти
Энергетика 13:59
Китай надеется на реализацию инвестиций США, Японии и Австралии в АТР
Китай 13:57
В Индонезии более тысячи человек эвакуировали с вулкана Ринджани
Другие страны 13:55