Чехия назвала имя нового посла в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Действующий посол Чешской Республики в Беларуси Милан Экерт будет назначен послом страны в Азербайджане, сообщает во вторник национальное информационное агентство Чехии СКТ со ссылкой на МИД страны.

Как сообщили CTK в МИД, Чешская Республика назначит новых послов в Австралии, Азербайджане и Словении.

«Посол в Беларуси Милан Экерт будет назначен послом в Азербайджане. Бывший посол Чехии в Баку Витезслав Пивонька сменил Владимира Ремека в Москве в начале этого года», - говорится в сообщении.

Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Чешской Республикой были установлены 29 января 1993 года.

Азербайджан открыл посольство в Чешской Республике 15 августа 2007 года. Посольство Чешской Республики в Азербайджане было открыто 1 декабря 2009 года.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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