Президент Ильхам Алиев выделил средства на обновление автобусного парка Баку

8 августа 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об обновлении автобусного парка Баку.

Согласно распоряжению, с целью приобретения 300 пассажирских автобусов, из суммы, указанной в пункте 1.84 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Бакинскому транспортному агентству будет выделено 47,924 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

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