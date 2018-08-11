Президент Таджикистана: Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня

11 августа 2018 00:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня. Об этом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сказал, выступая в пятницу в Баку на официальном приеме, организованным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Когда выступают деятели искусств Азербайджана, когда идет передача по телевидению или радио, звучат азербайджанская музыка, песни, то в Таджикистане сразу же их принимают как собственные. Относятся к этому очень внимательно. Мы радуемся вашим успехам. Я словами не могу передать это чувство, которое испытываю как живой свидетель того, как меняется облик не только Баку, но и всего Азербайджана. Я был в Габале, в других промышленных регионах. Все развивается. Знаете, Баку сейчас - жемчужина, город мирового уровня»,- сказал Президент Таджикистана.

Отметив, что развитие Азербайджана достигнуто благодаря большим усилиям Президента Ильхама Алиева, Президент Таджикистана подчеркнул, что азербайджанский народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию, заслуживает этого, и в Таджикистане радуются успехам нашей страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Кратчайший путь между Азией и Европой сегодня пролегает через Азербайджан
Политика 00:10
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Таджикистана (ФОТО)
Политика 10 августа 20:45
Отношения между Азербайджаном и Таджикистаном будут развиваться на основе дружбы и партнерства (ФОТО)
Политика 10 августа 20:40
Президент Ильхам Алиев предоставил Милиху Евдаеву персональную пенсию
Политика 10 августа 18:56
Президент Ильхам Алиев внес изменения в закон о мобилизационной подготовке
Политика 10 августа 18:56
Президент Ильхам Алиев наградил Теймура Геокчаева орденом «Шохрат»
Политика 10 августа 17:47
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Кратчайший путь между Азией и Европой сегодня пролегает через Азербайджан
Политика 00:10
Брата экс-премьера Армении обвинили в незаконном хранении оружия
Армения 10 августа 23:22
В Туркменистане в спецшколах будут изучать рабочие языки ООН
Туркменистан 10 августа 22:30
На Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов
Европа 10 августа 21:46
Приостановлено действие лицензии казахстанской страховой компании
Бизнес 10 августа 21:09
В туркменском секторе Каспия обитает более 50 видов рыб
Туркменистан 10 августа 21:04
Организация соревнований в Национальной арене гимнастики в Баку очень хорошая – зрительница
Общество 10 августа 20:56
Количество новых предприятий в Узбекистане выросло более чем на 20%
Бизнес 10 августа 20:54
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку технического углерода
Тендеры 10 августа 20:50