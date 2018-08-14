Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодорог в Физулинском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автодорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан с рядом сел Физулинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, соединяющую четыре населенных пункта с населением пятнадцать тысяч человек, с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенд, Араз Заргяр, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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