Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодорог в Физулинском районе

14 августа 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству автодорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан с рядом сел Физулинского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, соединяющую четыре населенных пункта с населением пятнадцать тысяч человек, с селами Ахмедалылар, Керимбейли, Ашагы Яглывенд, Араз Заргяр, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана будет выделено 4,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование Президенту Италии
Политика 19:13
Президент Ильхам Алиев взял под контроль расследование смерти военнослужащего в воинской части
Политика 13 августа 16:03
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Абшеронского логистического центра (ФОТО)
Политика 13 августа 10:46
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан ожидает многократное увеличение грузоперевозок по Баку-Тбилиси-Карс в предстоящие годы
Политика 12 августа 23:10
Президент Ильхам Алиев: Грузоперевозки по маршруту Север - Юг через территорию Азербайджана выросли в 100 раз
Политика 12 августа 22:43
Президент Ильхам Алиев: Оккупационная политика Армении против Азербайджана является большой угрозой региональной безопасности
Политика 12 августа 21:45
Лента новостей
В Баку состоялась встреча со студентами, поступившими в российские вузы (ФОТО)
Социум 19:14
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование Президенту Италии
Политика 19:13
В Генуе при обрушении моста погибли около 30 человек
Европа 19:13
Юбилейный вечер Валерии в Баку покажет российский телеканал (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 19:11
Китай обратился в ВТО из-за пошлин США на солнечные батареи
Китай 19:07
Siemens Gamesa рассматривает различные варианты на рынке альтернативной энергетики Узбекистана (Эксклюзив)
Энергетика 19:06
Власти назвали причину обрушения моста в Генуе
Европа 18:47
Среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет азербайджанцев
Общество 18:30
Обнародован объем экспорта азербайджанского чая до конца 2018 г. (Эксклюзив)
Бизнес 18:27