Руководители парламентов ряда стран приглашены в Азербайджан

29 августа 2018 22:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Руководители парламентов ряда стран приглашены в Азербайджан.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы Милли Меджлиса (парламента) страны Акиф Таваккульоглу.

По его словам, спикеры приглашены для участия 20 сентября в специальном собрании парламента Азербайджана в связи со 100-летием создания Милли Меджлиса.

Таваккульоглу отметил, что в дальнейшем будут также отправлены приглашения руководителям парламентов ряда стран.

"То есть, процесс все еще продолжается. Пока сложно сказать спикеры парламентов каких стран прибудут в Азербайджан", - сказал глава пресс-службы парламента.

Таваккульоглу добавил, что после завершения процесса подготовки будет дана подробная информация.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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