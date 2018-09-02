Модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира - эксперт

2 сентября 2018 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира. Об этом в воскресенье сказал Trend главный редактор газеты "Бакы хебер" ("Bakı xəbər") Айдын Гулиев.

Он отметил, что очередной визит Президента Ильхама Алиева в Россию, подписанные в рамках этого визита различные документы, примечательны с точки зрения обогащения сотрудничества двух стран.

"Стратегическое партнерство наших стран и до этого было богатым и образцовым в контексте двустороннего стратегического партнерства в регионе. Однако очередные многочисленные соглашения Президента Ильхама Алиева с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи после этого дадут основание говорить о еще более многостороннем сотрудничестве", - сказал эксперт.

Гулиев отметил, что подписанные новые соглашения, охватывая экономическую, социальную, торговую, транспортную, инфраструктурную, банковскую, машиностроительную и другие сферы, сообщают об очень больших перспективах деятельности.

"Чтобы увидеть какая огромная работа ждет две страны, достаточно перечислить названия этих документов. Реализация этих соглашений поднимет сотрудничество двух стран на уровень, не имеющий аналога в СНГ и в некоторых случаях даже превышающий отношения стратегических союзников. Действительно была нарисована карта эффективного сотрудничества на несколько десятилетий. Достигнутые договоренности значимы с еще одной точки зрения. Так, новый уровень восходящих отношений между главами азербайджанского и российского государств станет еще одним примером для демонстрации того, что модель личных отношений в пространстве СНГ стоит над любой проблемой", - сказал Айдын Гулиев.

Главный редактор добавил, что модель азербайджано-российской дружбы и сотрудничества превращается в более надежную гарантию для регионального мира.

"Сейчас азербайджано-российский тандем с еще более прочными основами становится одним из основных векторов безопасности на Кавказе и во всем пространстве СНГ", - сказал он.

Отметим, что в субботу в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию между двумя странами были подписаны 15 документов о сотрудничестве в различных областях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Высказывания Ангелы Меркель по нагорно-карабахскому конфликту имеют особое значение - эксперт
Политика 29 августа 10:27
В Армении началось открытое противостояние между спикером парламента и премьером - эксперт
Политика 21 августа 20:10
Cтратегия Азербайджана по превращению Каспия в море безопасности и сотрудничества одержала победу - эксперт
Политика 13 августа 20:10
Трамп доверяет стратегии Азербайджана - эксперт
Политика 8 августа 16:52
Поддержка Трампом проекта TAP - призыв к глобальной поддержке всех энергетических, транспортных и логистических проектов Азербайджана - эксперт
Политика 4 августа 10:23
Эксперт объяснил, почему целью "идеологических террористов" стала карабахская дипломатия Азербайджана
Политика 1 августа 17:21
Лента новостей
Один человек погиб, четверо ранены в результате взрыва газа в жилом доме в Тегеране (ФОТО)
Общество 16:25
Япония хочет запустить спутники для наблюдения за космическим мусором
Другие страны 15:49
В Баку прошла выставка ручных изделий женщин-предпринимателей (ФОТО)
Социум 15:12
Мэй пообещала, что Евросоюз не добьется от нее уступок по плану реализации Brexit
Европа 14:34
Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара
Турция 13:55
В результате обрушения балкона в общежитии в России погибли два человека
Россия 13:22
В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек
США 12:43
A-Group Insurance: ОМС поможет развитию в Азербайджане добровольного медстрахования
Бизнес 12:41
Азербайджан готовит стратегию развития оздоровительного туризма
Туризм 12:40