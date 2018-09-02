Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией будут развиваться по восходящей - эксперт

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Росиию, встреча с Президентом России Владимиром Путиным, подписанные во время визита документы, сделанные заявления являются наглядным примером существующих между двумя странами, главами государств теплых отношений, сотрудничества высокого уровня. Это - очередное свидетельство развития азербайджано-российского сотрудничества и партнерских отношений по восходящей. Об этом в воскресенье сказал Trend доктор юридических наук, проректор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Мехди Абдуллаев.

По его словам, Россия - великий, могущественный сосед Азербайджана, в РФ проживает около двух миллионов азербайджанцев, также между этими странами исторически были тесные связи, сотруднические отношения.

"Веками между Азербайджаном и Россией были тесные связи. Около одного века мы вместе были в составе Царской России. 71 год были в составе Советского Союза как союзные республики, жили в единой социально-культурной среде. Благодаря российской культуре, посредством русского языка мы ознакомились с современной европейской культурой и ценностями. После распада СССР, отношения Азербайджана и России как двух независимых государств прошли через различные этапы и достигли сегодняшнего высокого уровня развития. Как вы знаете, после распада СССР Азербайджан, как одна из 15 союзных республик, также обрела независимость. Однако первые годы независимости Азербайджана, начало 90-х годов прошли через очень болезненные и горькие процессы. Нагорно-карабахский конфликт, угрозы раскола, повторной потери независимости, гражданское противостояние и другие сложные, болезненные события сменили друг друга. В этот период из-за ошибок неопытных политиков отношения Азербайджана с рядом государств, в том числе с Россией были напряженными. Естественно, в этом вопросе имели место много ошибок и администраций Горбачева и Ельцина. Но после известных июньских событий 1993 года – после прихода во второй раз к власти великого лидера, выдающегося политического деятеля Гейдара Алиева на основе настойчивых требований азербайджанского народа, Азербайджан смог избавиться от многих бед и напряжений. Изъяны, допущенные как во внутренней, так и во внешней политике постепенно были устранены», - сказал эксперт.

Он добавил, что в результате сбалансированного, прагматичного и реалистичного курса внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева нормализовались отношения Азербайджана с самым великим и могущественным соседом – Россией.

«Это можно назвать и вторым этапом в отношениях. Сегодня между Россией и Азербайджаном существуют не только сотруднические, партнерские отношения, но и отношения стратегического партнерства и все это стало возможным благодаря мудрости глав двух государств. В большинстве случаев интересы этих государств совпадают. Эти два государства также искренне сотрудничают и поддерживают друг друга в международных организациях», - сказал Абдуллаев.

Эксперт отметил, что состоявшаяся вчера очередная встреча один на один и в расширенном составе Президента Азербайджана с российским лидером в Сочи, подписание двусторонних соглашений по ряду сфер, месседжи доброй воли, озвученные в заявлениях являются историческим моментом.

«Президент России в заявлении открыто отметил, что его страну и Азербайджан связывают прочные традиции дружбы и сотрудничества, отношения этих государств носят взаимовыгодный партнерский характер, которые основываются на принципах добрососедства и уважении к интересам друг друга. Он также выразил уверенность в том, что переговоры, в которых приняли участие руководители основных управлений и представители бизнеса придадут дополнительный импульс для дальнейшего развития комплекса российско-азербайджанских связей. Совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана и России, а также межправительственный и межведомственный солидный пакет соглашений направлены именно на это», - сказал он.

По словам проректора, все это подтверждает и дает основание полагать, что несмотря на некоторые сторонние попытки, не получится снова создать напряжение, противостояние в азербайджано-российских отношениях, отношения стратегического партнерства будут развиваться по восходящей и от этого будут в выигрыше оба государства, оба народа.

«В то же время, нагорно-карабахский конфликт, являющийся для нас самой большой и самой болезненной проблемой, найдет свое справедливое, положительное решение нынешним и будущим вкладом России в переговоры, мирный процесс. Последний визит, последние месседжи еще больше увеличивают наши надежды в этом направлении», - сказал эксперт.

Отметим, что в субботу в рамках визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию между двумя странами были подписаны 15 документов о сотрудничестве в различных областях.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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