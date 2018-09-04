Завершились соревнования по спортивному ориентированию в ВС Азербайджана (ФОТО)

4 сентября 2018 00:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно приказу министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова по проведению спортивных соревнований в Вооруженных силах, завершились очередные соревнования по спортивному ориентированию среди военнослужащих, говорится в сообщении минобороны, распространенном в понедельник.

Привлеченные к соревнованиям команды продемонстрировали свои навыки по спортивному ориентрированию, поборолись за первое место по индивиудальным, групповым и эстафетным соревнованиям.

Церемония награждения по итогам соревнований началась с почтения памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и памяти шехидов, а также исполнения государственного гимна.

Согласно итоговым результатам, победу одержала сборная команда Баку. N-ая воинская часть Военно-воздушных сил заняла второе место, сборная команда Бейлагана - третье.

В индидивуальных соревнованиях среди военнослужащих-женщин первое место заняла солдат Парвана Гейдарова, второе место - сержант Марьям Мухаррамова, третье место - майор Джамиля Ирафиева, среди военнослужащих-мужчин первое место занял - сержант Даир Джумартов, второе место - младший сержант Шабуд Шабудов, третье место - прапорщик Сахиль Гашимов.

Победители соревнования были награждены почетными грамотами и медалями.

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