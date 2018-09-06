Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии один на один (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
На встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.
Была отмечена важность официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию с точки зрения дальнейшего укрепления связей между двумя странами.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.
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