Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии один на один (ФОТО)

6 сентября 2018 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и Хорватией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах.

Была отмечена важность официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию с точки зрения дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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