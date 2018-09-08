Визит Президента Ильхама Алиева в Хорватию создает широкие возможности для сотрудничества - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Хорватию окажет положительное воздействие на развитие обеих стран.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Эльман Насиров.

По словам депутата, этот визит продемонстрировал, что отношения между Азербайджаном и Хорватией носят стратегический характер, обе страны в фундаментальных вопросах исходили из общей позиции.

"Главы государства двух стран отметили, что сегодня мы имеем общую позицию в сотрудничестве в политической, экономической, энергетической сферах, в области безопасности, и имеется широкий потенциал для роста сотрудничества", - сказал депутат.

Депутат добавил, что визит также положительно повлияет на сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом и НАТО.

"Сотрудничество в рамках Евросоюза и НАТО также имеет очень важное значение для Азербайджана. С этими организациями у нас также развиваются связи. Если учесть, что Хорватия с 2009 года является членом НАТО, а с 2013 года - ЕС, официальный Загреб может внести свой вклад посредством этих структур в расширение сотрудничества с Азербайджаном", - отметил Насиров.

По словам депутата, Президент Ильхам Алиев в рамках своего визита заявил, что Азербайджан с Хорватией являются стратегическими партнерами, и сказал, что этот визит придаст большой импульс укреплению двустороннего сотрудничества.

"Хорватия принимала непосредственное участие в четырех заседаниях, проводимых в Азербайджане в связи с "Южным газовым коридором". Хорватия всегда поддерживала Азербайджан в наших отношениях с ЕС, и вносила свой вклад в это дело. В целом, существует очень большой потенциал для роста сотрудничества между двумя странами. Этот визит создает широкие возможности для развития этого сотрудничества", - сказал депутат.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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