Книга Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах – история, прочитанная по источникам» издана в Ливане

13 сентября 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На днях в столице Ливана Бейруте в Центре глубоких исследований Delta издана книга руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах – история, прочитанная по источникам».

Книгу на арабский язык перевел профессор Национального центра исследований (CNRPAH) Алжира Заим Ханишлави.

Отметим, что Ханишлави принимал участие в V Бакинском международном гуманитарном форуме, где встретился с академиком Рамизом Мехтиевым и получил его разрешение на перевод и издание этой книги. Знакомство переводчика с изучаемой проблемой дает возможность арабскому читателю ясно понимать карабахскую проблему.

В книге рассказывается об исторической проблеме, которая составляет основу продолжающегося до сих пор конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Разъясняя читателю многие скрытые моменты проблемы на основе исторических источников, автор представляет когнитивную стратегию, которая указывает решение сложных вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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