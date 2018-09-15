ВВС Турции посвятили видеоролик 100-летию освобождения Баку

15 сентября 2018 10:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции подготовили видеоролик, посвященный 100-летней годовщине освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Ролик размещен на странице турецких ВВС в Twitter.

В видеоролике показано величие азербайджанской и турецкой армий, а также содержится поздравление азербайджанскому народу в связи с освобождением Баку.

Отметим, что 15 сентября исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации.

Именно в этот день в 1918 году Кавказская исламская армия, в составе которой был Азербайджанский корпус, вошла в Баку, освободив город от большевистско-дашнакской оккупации.

Освобождение Баку – событие исключительного значения для азербайджано-турецкой дружбы и братства.

Несмотря на то, что на протяжении 70 лет советской власти это событие целенаправленно излагалось в ошибочном контексте, азербайджанский народ никогда не забывал героизма турецких солдат.

Освобождение Баку от большевистско-дашнакской оккупации - одна из самых славных страниц в истории Азербайджана XX века.

Несмотря на то, что прошло много лет, братская помощь со стороны тюрок никогда не забывается, всегда вспоминается и будет вспоминаться азербайджанским народом с чувством благодарности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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