Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в церемонии открытия в Баку Чемпионата мира по дзюдо (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит торжественная церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.

В церемонии участвуют Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, официальные лица государства и правительства.

Сначала был продемонстрирован видеоролик об исторических памятниках Азербайджана, развитии спорта, в том числе дзюдо, международных спортивных соревнованиях, проводимых в стране.

На церемонии выступили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Чемпионат мира по дзюдо открытым.

Прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо.

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