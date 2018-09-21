Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева участвуют в церемонии открытия в Баку Чемпионата мира по дзюдо (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходит торжественная церемония открытия Чемпионата мира по дзюдо.
В церемонии участвуют Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, официальные лица государства и правительства.
Сначала был продемонстрирован видеоролик об исторических памятниках Азербайджана, развитии спорта, в том числе дзюдо, международных спортивных соревнованиях, проводимых в стране.
На церемонии выступили президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил Чемпионат мира по дзюдо открытым.
Прозвучали гимны Азербайджана и Международной федерации дзюдо.
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