В Баку начался форум молодых лидеров Специального олимпийского движения (ФОТО)

24 сентября 2018 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в понедельник начал свою работу 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения. В форуме принимают участие более 220 гостей, представляющих 45 стран.

Во время форума молодые лидеры, приехавшие из разных уголков мира, с участием 100 более пожилых лидеров подготовят групповые проекты с целью формирования в своих странах более инклюзивных обществ.

После завершения форума молодые лидеры составят проекты, которые они будут реализовывать в своих странах. Эти проекты будут поддерживаться грантами фонда Специальной Олимпиады.

Пятидневному форуму оказывают поддержку министерство молодежи и спорта Азербайджана, а также Lions Clubs International, Stavros Niarchos Foundation и другие организации.

Выступивший на мероприятии председатель Специального олимпийского движения Тимоти Шривер сказал, что молодые лидеры представляют новое поколение лидеров, которые стремятся достигнуть целей инклюзивности для всех людей.

«В период форума молодые лидеры будут расширять и развивать свое понимание в области достижения социальной инклюзивности в своих странах, городах, школах и общинах. От известных в мире экспертов они узнают о новых стратегиях и деятельности в области лидерства и социальных перемен, что с использованием единой спортивной платформы Специального движения поспособствует поощрению более инклюзивного мира», - отметил Шривер.

На мероприятии также выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, который сказал, что Азербайджан является страной с древней и богатой историей, культурой и традицией.

«Мы гордимся тем, что признаны в мире как спортивная страна и страна, уделяющая большое внимание своей молодежи. Принимая в 2018 году Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения, мы демонстрируем наше внимание всей нашей молодежи», - отметил министр.

Делегации молодежи после возвращения на родину предложат различные проекты по инклюзивности. Эти проекты будут поддерживаться посредством инициативы инновационных грантов для Специального олимпийского движения молодежи. В рамках этих усилий более 8500 представителей молодежи будут привлечены к инклюзивному спорту и лидерской деятельности в 250 новых единых школах и спортивных клубах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку пройдет 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения
Общество 22 сентября 11:52
Азербайджан участвует в обсуждении II Европейских игр в Минске (ФОТО)
Общество 6 сентября 19:55
Торжественная презентация грандиозного проекта "Sevdiyim", посвященного 95-летию великого лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 11 мая 14:51
После избрания Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана в этой сфере произошли большие изменения – министр
Политика 12 апреля 19:08
В Баку пройдет еще один глобальный форум
Политика 4 апреля 12:21
Подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы 1" завершена на 70% - министр
Общество 5 марта 12:56
Лента новостей
Общий объем инвестиций саудовских компаний в Азербайджан достигает $368 млн
Бизнес 20:10
Британцы впервые протестировали устройство для вылова космического мусора
В мире 19:58
Бакинский автовокзал осуществляет рейс Баку-Ессентуки-Кисловодск
Общество 19:33
Генсек ООН заявил о необходимости укрепления сотрудничества в борьбе с наркоугрозой в мире
В мире 19:28
В Кыргызстане планируют развивать агрострахование и перенимать опыт Турции
Кыргызстан 19:22
Как Пашинян для армянской экономики деньги искал… и не нашёл
Точка зрения 18:53
Госструктура Азербайджана огласила сроки выдачи цифровых сертификатов SSL
ИКТ 18:48
SOCAR назвала октябрьские объемы отгрузки нефти из Джейхана
Энергетика 18:46
От вспышки африканской чумы свиней пострадали десять стран ЕС
В мире 18:39