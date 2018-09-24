В Баку начался форум молодых лидеров Специального олимпийского движения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в понедельник начал свою работу 20-й Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения. В форуме принимают участие более 220 гостей, представляющих 45 стран.

Во время форума молодые лидеры, приехавшие из разных уголков мира, с участием 100 более пожилых лидеров подготовят групповые проекты с целью формирования в своих странах более инклюзивных обществ.

После завершения форума молодые лидеры составят проекты, которые они будут реализовывать в своих странах. Эти проекты будут поддерживаться грантами фонда Специальной Олимпиады.

Пятидневному форуму оказывают поддержку министерство молодежи и спорта Азербайджана, а также Lions Clubs International, Stavros Niarchos Foundation и другие организации.

Выступивший на мероприятии председатель Специального олимпийского движения Тимоти Шривер сказал, что молодые лидеры представляют новое поколение лидеров, которые стремятся достигнуть целей инклюзивности для всех людей.

«В период форума молодые лидеры будут расширять и развивать свое понимание в области достижения социальной инклюзивности в своих странах, городах, школах и общинах. От известных в мире экспертов они узнают о новых стратегиях и деятельности в области лидерства и социальных перемен, что с использованием единой спортивной платформы Специального движения поспособствует поощрению более инклюзивного мира», - отметил Шривер.

На мероприятии также выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, который сказал, что Азербайджан является страной с древней и богатой историей, культурой и традицией.

«Мы гордимся тем, что признаны в мире как спортивная страна и страна, уделяющая большое внимание своей молодежи. Принимая в 2018 году Глобальный форум молодых лидеров Специального олимпийского движения, мы демонстрируем наше внимание всей нашей молодежи», - отметил министр.

Делегации молодежи после возвращения на родину предложат различные проекты по инклюзивности. Эти проекты будут поддерживаться посредством инициативы инновационных грантов для Специального олимпийского движения молодежи. В рамках этих усилий более 8500 представителей молодежи будут привлечены к инклюзивному спорту и лидерской деятельности в 250 новых единых школах и спортивных клубах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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