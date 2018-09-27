Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)

27 сентября 2018 11:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин в четверг прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента России Владимира Путина встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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