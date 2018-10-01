Парламент Азербайджана сделает все возможное для поддержки политики Президента Ильхама Алиева - спикер

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана выражает благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за участие в заседании по случаю 100-летия парламента и выражает признательность за теплые слова, сказанные им о парламенте.

Об этом в понедельник на пленарном заседании парламента сказал спикер Огтай Асадов.

Асадов добавил, что Милли Меджлис сделает все возможное для поддержки дальновидной политики Президента Ильхама Алиева.

Напомним, что 21 сентября этого года исполнилось 100 лет со дня создания парламента Азербайджана. Всего за 17 месяцев парламент Азербайджанской Демократической Республики провел 145 заседаний, последнее из которых состоялось 27 апреля 1920 года. На обсуждение парламента было вынесено более 270 законопроектов, около 230 из которых были приняты

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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