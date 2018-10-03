В Бишкеке приступает к работе осенняя сессия ПА ОБСЕ

3 октября 2018 08:58 (UTC+04:00)

АКУ /Trend/ - В среду в Бишкеке начинает свою работу осенняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев и депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Миркишили принимают участие в сессии.

В рамках трех сессий, которые пройдут в кыргызской столице, будут обсуждены следующие вопросы - борьба с новыми угрозами и вызовами в приграничных регионах посредством доверия и регионального сотрудничества, активизация участия граждан в построении безопасного общества, а также состоится Средиземноморской форум.

В рамках сессии также состоится заседание Группы поддержки «Шелкового пути», председателем которой является Азай Гулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Рауф Гулиев)

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