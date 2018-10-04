В Азербайджане изменены правила выдачи визы иностранцам (версия 2)

4 октября 2018 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Срок временного пребывания в Азербайджане иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, увеличен с 10 до 15 дней.

В связи с этим внесены изменения в решения Кабмина об утверждении «Порядка заполнения визового бланка», образца «Заявления-анкеты для получения визы» и образца «Ходатайства стороны, приглашающей иностранца или лицо без гражданства в Азербайджан».

Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

По закону, отныне Государственная миграционная служба будет принимать обращения и документы для регистрации иностранца или лица без гражданства, временно пребывающих в Азербайджане не 10, а более 15 дней.

Кроме того, будет требоваться не официальная нота международной организации или страны, которую представляют иностранец или лицо без гражданства или ходатайство соответствующих структур Азербайджана, а ходатайство стороны, приглашающей иностранца или лицо без гражданства. Этот документ не касается транзитных и туристических виз.

Также если стороной, приглашающей иностранца или лицо без гражданства, является неправительственная организация, то будут требоваться копия свидетельства о государственной регистрации этой структуры, документ, подтверждающий причину приглашения. Этот документ не требуется для транзитных, туристических, официальных виз и виз для личной поездки.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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