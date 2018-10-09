Главное управление по борьбе с коррупцией и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали меморандум (ФОТО)

9 октября 2018 11:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония подписания Меморандума взаимопонимания по сотрудничеству и взаимной деятельности в сфере защиты прав предпринимателей между Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре и Агентством развития малого и среднего бизнеса.

Выступая на церемонии, начальник Главного управления Кямран Алиев подчеркнул значимость подписанного меморандума, сказал, что его подписание играет неоценимую роль как в выявлении и расследовании коррупционных правонарушений, препятствующих развитию предпринимательства, так и в контексте других направлений сотрудничества, и новое соглашение будет служить интересам общества и государства.

Он отметил, что совместная работа, которая будет налажена на уровне установленных законом требований в этой важной сфере, внесет важный вклад в выполнение поручений, данных главой государства.

По словам председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова, очень отрадно, что в стране создается благоприятная правовая почва и здоровая экономическая среда, охватывающая такие важные компоненты, как системность мер, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса, либерализация государственного регулирования и институционализация отношений между государством и предпринимателями.

Мамедов подчеркнул, что сотрудничество с Главным управлением и другими соответствующими государственными органами в сферах поддержки развития малого и среднего предпринимательства, оказания им соответствующих услуг, пресечения любых правонарушений, которые могут возникнуть во время осуществления регулирования и координации в этой сфере государственными органами, будет служить развитию этой сферы.

(Текст: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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