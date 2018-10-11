Спикеры парламентов Азербайджана и России обсудили создание новых комиссий

11 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов встретился в Анталье с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным, говорится в сообщении Милли Меджлиса, распространенном в четверг.

На встрече, проведенной в рамках третьего заседания председателей парламентов евразийских стран, была высоко оценена динамика отношений между парламентами двух соседних стран.

Стороны обменялись мнениями по созданию совместных комиссий между парламентами Азербайджана и России. Было отмечено, что на третьем заседании председателей парламентов евразийских стран была продемонстрирована позиция, отражающая общие интересы двух стран.

Володин отметил, что используются все возможности для дальнейшего расширения связей.

Высоко оценив важную роль межпарламентских связей в развитии азербайджано-российских отношений, Асадов добавил, что каждая проведенная встреча полезна и важна.

Напомним, что в Анталье при организационной поддержке Великого национального собрания Турции (ВНСТ) состоялась третья встреча председателей парламентов стран Евразии. Азербайджан на встрече, проходившей под девизом «Экономическое сотрудничество, окружающая среда и устойчивое развитие в Евразии», представляла делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым. В состав азербайджанской делегации также входили председатель комитета Милли Меджлиса Али Гусейнли, депутаты Ханлар Фатиев, Агалар Велиев, руководитель аппарата парламента Сафа Мирзоев и др.

В мероприятии в целом приняли участие более 350 человек, включая представителей парламентов 39 стран и ряда международных организаций. В заключение была принята декларация.

Отметим, что диалог председателей парламентов стран Евразии, который начался два года назад в Москве и продолжился в прошлом году в Сеуле, стал уже традицией. Азербайджан принимает активное участие в этом процессе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ходе третьей встречи спикеров парламентов стран Евразии был поднят нагорно-карабахский вопрос
Нагорно-карабахский конфликт 16:27
Огтай Асадов: Ж/д Баку-Тбилиси-Карс создает большие перспективы для коридора Север-Юг
Политика 15:21
Спикер парламента Азербайджана дал весомый ответ на ложь официального представителя Армении
Политика 10 октября 13:52
Азербайджан играет ведущую роль в восстановлении и расширении исторического Шелкового пути - спикер
Политика 9 октября 16:19
Парламенты России и Азербайджана создают комиссию высокого уровня
Политика 9 октября 15:17
Огтай Асадов примет участие в третьей встрече председателей парламентов стран Евразии
Политика 6 октября 12:36
Лента новостей
Anglo Asian Mining значительно увеличила добычу золота в Азербайджане
Бизнес 16:47
Узбекистан и Франция будут вместе изучать космос и строить спутники
ИКТ 16:47
Айдын Садыхов открыл окно в мир мистических историй и легенд в Греции
Культура 16:41
Узбекистан присоединился к Проекту развития человеческого капитала ВБ
Бизнес 16:40
«Большая четвёрка» аудиторских компаний поможет Узбекистану в разработке налогового кодекса
Бизнес 16:38
Завтра в Баку местами ожидаются дожди, ветер усилится
Общество 16:36
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России и США на 2018-2019 гг
Энергетика 16:27
В ходе третьей встречи спикеров парламентов стран Евразии был поднят нагорно-карабахский вопрос
Нагорно-карабахский конфликт 16:27
В Исламабаде провели презентацию газопроводного проекта ТАПИ
Туркменистан 16:21