Мецаморская АЭС в Армении - бомба, которая ждет момента, чтобы взорваться – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Мецаморская АЭС в Армении - это бомба, которая ждет момента, чтобы взорваться.

Об этом в четверг в ходе осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция) сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Асим Моллазаде.

«Мецаморская АЭС расположена в сейсмической зоне. Это фактически бомба, которая ждет момента, чтобы взорваться. Если в Армении произойдет еще одно землетрясение, это приведет к радиоактивному заражению на колоссальных территориях, включая Европу», - сказал депутат.

Он отметил, что ЕС выделил конкретные бюджетные ресурсы правительству Армении для того, чтобы решить проблему Мецаморской АЭС.

"Деньги пропали, и АЭС все еще продолжает работать. Экс-премьер Армении Грант Багратян говорил о том, что эта станция дает возможность создать "грязную бомбу", и что они готовы использовать эту бомбу в войне против Азербайджана", - сказал Моллазаде.

Напомним, что Мецаморская АЭС была построена в Армении в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, деятельность станции была возобновлена; более того, был запущен второй реактор. По мнению экологов и ученых всего региона, сейсмоактивность данного района превращает эксплуатацию атомной станции в Мецаморе в крайне опасное предприятие, даже в случае строительства реактора нового образца.

Отметим, что в понедельник в Страсбурге начала работу осенняя сессия ПАСЕ.

В сессии, которая проходит 8-12 октября, принимает участие азербайджанская делегация, возглавляемая председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителем постоянной делегации Азербайджана в ПАСЕ Самедом Сеидовым.

В делегацию Азербайджана также входят председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов, депутаты Севиндж Фаталиева, Сахиба Гафарова, Ганира Пашаева, Ульвия Агаева, Асим Моллазаде, Чингиз Ганизаде, Эльшад Гасанов, Сабир Гаджиев, Фазиль Мустафа и Нагиф Гамзаев.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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