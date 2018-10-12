Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии яслей-детсада в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в городе Губе открылся ясли-детский сад «Гюнеш» на 100 мест.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии.

Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие яслей-детского сада.

В ходе ознакомления с условиями, созданными в детском саду, было сообщено, что строительство яслей-детского сада начато в прошлом году. В сентябре этого года строительные работы были завершены с высоким качеством. Здание площадью 1439 квадратных метров - двухэтажное. В детском саду имеются спальни, столовая и комнаты для отдыха, для детей созданы музыкальная комната и спортивный зал. Здесь есть все условия для обучения и воспитания малышей, овладения ими начальными знаниями. Все комнаты оснащены необходимым оборудованием. В яслях-детском саду предусмотрено обеспечение постоянной работой 25 человек.

На территории детского сада построена игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения. На прилегающей территории проведена работа по благоустройству, окрашены фасады зданий.

Отметим, что в нашей стране большое внимание уделяется усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Благодаря заботе Президента Ильхама Алиева сейчас повсюду в нашей стране строятся современные детские сады, которые оснащаются необходимым оборудованием.

Наряду с государством, особый вклад в работу, проводимую в области строительства новых детских воспитательных учреждений в Азербайджане, вносит Фонд Гейдара Алиева, руководимый первой леди Мехрибан Алиевой. Реализуемая Фондом Гейдара Алиева программа «Развитие дошкольных учебных заведений» еще раз доказывает, что обучение и воспитание детей является одним из основных направлений его деятельности.

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