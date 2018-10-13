Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что одним из важных событий в новой истории Азербайджана стало избрание наиболее талантливого воспитанника школы Гейдара Алиева, видного государственного деятеля Ильхама Алиева Президентом Азербайджана в 2003 году. С того времени минуло 15 лет, и Президент Ильхам Алиев, являясь новым лидером нового столетия, уверенно ведет вперед Азербайджан. Годы его правления характеризуются динамичным развитием и ускоренной модернизацией страны, обретшей весомые позиции на международной арене. «Продуманными реформами и мудрыми решениями Президент Ильхам Алиев привнес в нашу жизнь, новую динамику, вывел Азербайджан на уровень развивающихся стран мира. Потому что в центре его политики стоит человеческий фактор, желание творить и созидать, обеспечивая народу еще лучшую жизнь. Его жизненной философией является служение народу, готовность быть Президентом для каждого азербайджанца. Неслучайно, что именно благодаря взвешенной и дальновидной политике главы государства за минувший период экономика Азербайджана вступила в период стремительного и динамичного развития.

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