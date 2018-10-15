Президент Ильхам Алиев выделил средства на замену кровли многоквартирных зданий в Лянкяранском районе

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по замене кровельного покрытия многоквартирных зданий в Лянкяранском районе.

Согласно распоряжению, для замены кровельного покрытия 148 многоквартирных зданий в Лянкяранском районе из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти города Лянкяран будет выделено 3,66 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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