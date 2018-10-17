Отчет ВЭФ дает возможность странам мира лучше узнать о деятельности Президента Азербайджана - эксперт

17 октября 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сохранение Азербайджаном ведущей позиции среди государств мира в отчете глобальной конкурентоспособности, подготовленном Всемирным экономическим форумом по совершенно новой методологии, вызывает чувство гордости и достойно одобрения.

Об этом в среду сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", эксперт Айдын Гулиев.

По его словам, несмотря на то, что Всемирный экономический форум изменил свою методологию подхода к странам, Азербайджан сумел сохранить свою ведущую позицию неизменной.

«Это очень важный результат, который еще раз подчеркивает, что в Азербайджане динамика процессов по всем направлениям идет по нарастающей. Другим, не менее важным моментом является то, что Азербайджан добился больших результатов по примерно 70 новым и не применявшимся ранее на практике индикаторам. Это означает, что Азербайджан, не зная заранее, по каким индикаторам будет проводиться оценивание по миру, работал в этом направлении, а значит, ведущим мотивом деятельности государства и лично Президента Ильхама Алиева было и является улучшение экономического благосостояния населения, а не первое место в отчете. Азербайджан находится на высоком месте по уровню социальной справедливости, что абсолютно соответствует логике политики, проводимой в стране. Именно в этом корень обеспечения стабильности в Азербайджане, общественной поддержки, оказываемой Президенту Азербайджана, межнациональной и межрелигиозной солидарности, общегражданской солидарности. Действительно, если в стране не будет высокого уровня социальной справедливости, то мы не можем говорить об устойчивой стабильности и надежной внутренней безопасности», - сказал Гулиев.

Эксперт сказал, что динамика бизнеса, завоевание Азербайджаном высокого мирового рейтинга по индикаторам "образование" и "инфраструктура" полностью соответствуют реальности.

«Этот отчет предоставляет возможность народам и государствам мира еще раз ознакомиться с результатами целенаправленной деятельности Президента Азербайджана. Если учесть, что Всемирный экономический форум играет в мире роль социально-экономической инспекции, то успехи, достигнутые Азербайджаном, необходимо оценивать как достижения, которые может добиться не каждая страна. Отчет еще раз продемонстрировал миру, что Азербайджан – страна, где стопроцентно обеспечено социальное благополучие народа, страна, создавшая возможность быстро построить бизнес, страна, наладившая прочную связь между развитием человека и окружающей средой, страна, неустанно придающая значение инфраструктурным проектам», - сказал Гулиев.

По его словам, за последним отчетом Всемирного экономического форума стоит лишь часть 15-летней деятельности Президента Азербайджана, и если бы все работы, проведенные в стране, были включены в список индикаторов отчета Всемирного экономического форума, то международные рейтинговые показатели были бы еще выше.

«Последовательная и целенаправленная политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, дает основание говорить, что заложены прочные основы успехов, которые в будущем будут отвечать более высоким требованиям рейтинга. Политика Президента Ильхама Алиева – единственный источник гарантии всех международных рейтинговых показателей Азербайджана», - сказал эксперт.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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