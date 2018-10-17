Министр обороны Азербайджана встретился со своим чешским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с рабочим визитом в Чехии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принимает участие в проходящей здесь «Международной выставке будущих сил 2018», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

В среду после официальной церемонии открытия выставки генерал-полковник Закир Гасанов провел двустороннюю встречу со своим чешским коллегой Любомиром Метнаром.

В ходе встречи стороны провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также проблемах безопасности в регионе.

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