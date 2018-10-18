Высокая оценка Азербайджана со стороны ВЭФ повысит интерес иностранных инвесторов к стране - депутат

18 октября 2018 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Достижение Азербайджаном высоких результатов в отчете Всемирного экономического форума о конкурентоспособности стало возможным благодаря успешной экономической политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, проводимые за последние годы в Азербайджане реформы, направленные на развитию ненефияного сектора, модернизация экономики, улучшение бизнес-среды, созданные для предпринимателей благоприятные условия высоко оцениваются международными организациями.

«Это дает основание говорить, что осуществляемая в Азербайджане экономическая стратегия является очень правильной. Полностью оправдали себя программы, реализуемые под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева. Особенно важные шаги были предприняты по развитию ненефтяного сектора, предпринимательства. Большая часть из девяти миллиардов долларов инвестиций, вложенных в экономику страны в этом году, то есть 5,6 миллиарда, была направлена в ненефтяной сектор. В стране также созданы необходимые условия для развития предпринимательства», - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что такая высокая оценка страны со стороны международных организаций также создает условия для привлечения новых инвестиций.

«Естественно, повысится интерес к стране международных инвесторов, что означает, в свою очередь, привлечение новых инвестиций», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Показатель динамичности бизнеса в Азербайджане по версии ВЭФ можно считать большим успехом - депутат
Политика 17:11
Азербайджан в рейтинге ВЭФ лидирует среди стран СНГ по индикатору "Защита интеллектуальной собственности"
Общество 10:20
В отчете ВЭФ о конкурентоспособности отражена устойчивость экономики Азербайджана - депутат
Политика 17 октября 21:02
Отчет ВЭФ демонстрирует интерес мировой политической и экономической элиты к Азербайджану - депутат
Политика 17 октября 20:03
Позиция Азербайджана в новом отчете ВЭФ вызывает оптимизм – эксперт
Бизнес 17 октября 14:35
2018 год запомнится большими успехами в экономике Азербайджана - депутат
Экономика 12 октября 18:41
Лента новостей
Ситуация в зоне оползня в Баку остается без изменений
Общество 19:13
ЕС поддержит продление переходного периода по Brexit, если Лондон это предложит
Европа 19:12
В Азербайджане втрое увеличилось число желающих работать учителем
Общество 19:01
На Зыхском шоссе в Баку произошел обвал
Общество 19:00
Тамара Синявская: В основе конкурса имени Муслима Магомаева лежит любовь (ФОТО)
Культура 18:45
Фирангиз Ализаде выбрала лучших композиторов в России
Культура 18:36
В Баку пройдет Новогодний карнавал
Культура 18:36
Новый контрольно-пропускной пункт на границе Азербайджана и Грузии расширит возможности Шелкового пути - Госкомтаможня
Экономика 18:28
В Центре Гейдара Алиева прошло V общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
Общество 18:22