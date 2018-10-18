Высокая оценка Азербайджана со стороны ВЭФ повысит интерес иностранных инвесторов к стране - депутат

БАКУ /Trend/ - Достижение Азербайджаном высоких результатов в отчете Всемирного экономического форума о конкурентоспособности стало возможным благодаря успешной экономической политике, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

По его словам, проводимые за последние годы в Азербайджане реформы, направленные на развитию ненефияного сектора, модернизация экономики, улучшение бизнес-среды, созданные для предпринимателей благоприятные условия высоко оцениваются международными организациями.

«Это дает основание говорить, что осуществляемая в Азербайджане экономическая стратегия является очень правильной. Полностью оправдали себя программы, реализуемые под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева. Особенно важные шаги были предприняты по развитию ненефтяного сектора, предпринимательства. Большая часть из девяти миллиардов долларов инвестиций, вложенных в экономику страны в этом году, то есть 5,6 миллиарда, была направлена в ненефтяной сектор. В стране также созданы необходимые условия для развития предпринимательства», - сказал депутат.

Гусейнов отметил, что такая высокая оценка страны со стороны международных организаций также создает условия для привлечения новых инвестиций.

«Естественно, повысится интерес к стране международных инвесторов, что означает, в свою очередь, привлечение новых инвестиций», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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