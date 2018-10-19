Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия НПЗ Star (версия 3)

19 октября 2018 18:09 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:50)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир в пятницу прошла церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии.

Вначале президенты Азербайджана и Турции осмотрели территорию завода с террасы.

Главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.

Затем была сделана фотография на память.

На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об исторической значимости предприятия.

На церемонии открытия выступили президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым.

Затем выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Затем главы государств открыли завод.

В заключение было сделано совместное фото.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев удостоил группу энергетиков почетных званий и наград
Политика 18:27
Президент Ильхам Алиев предоставил персональную пенсию Гульмамеду Джавадову
Политика 18:12
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия НПЗ Star (ФОТО)
Политика 16:50
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию (ФОТО)
Политика 14:27
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия министерства экономики
Политика 18 октября 20:08
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций (ФОТО)
Политика 18 октября 10:45
Лента новостей
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 19:10
В Азербайджане растет производство нефтепродуктов
Энергетика 19:06
В Индии поезд наехал на толпу людей
Другие страны 19:06
Азербайджан увеличит энергомощности на основе трехступенчатой модели (ФОТО)
Энергетика 18:57
«Узбекнефтегаз» и «ЛУКОЙЛ» будут сотрудничать в сфере геологоразведки
Энергетика 18:56
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку дизельных двигателей
Тендеры 18:51
НПЗ Star внесет весомый вклад в развитие экономик Азербайджана и Турции - президент SOCAR
Энергетика 18:51
Маск показал бюджетную версию Tesla Model 3
В мире 18:46
На одном из проспектов в Баку будет частично ограничено движение
Общество 18:43