Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия НПЗ Star (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:50)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир в пятницу прошла церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии.

Вначале президенты Азербайджана и Турции осмотрели территорию завода с террасы.

Главы государств были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.

Затем была сделана фотография на память.

На церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star сначала был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий об исторической значимости предприятия.

На церемонии открытия выступили президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак, председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым.

Затем выступили Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Затем главы государств открыли завод.

В заключение было сделано совместное фото.

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